Sul palco torna la Signora Porzia Lo show dell’attore Barsanti

Torna in Toscana il catartico e (s)coinvolgente Signora Porzia Show di Federico Barsanti, originario di Viareggio, vive a Massarosa, che si esibisce oggi alle 21 al centro Mosaica di Lido di Camaiore. Dopo la meravigliosa e toccante accoglienza di Ferrara e i numerosi seminari per l’Italia, l’attore Federico Barsanti torna in scena in Versilia con Signora Porzia Show.

Federico Barsanti come è nelle corde della magica Porzia intratterrà, affascinerà, sbalordirà, provocherà e incanterà il pubblico con garbo, forza ed eleganza in una pièce intensa e dissacrante, profonda e perfetta per un’esperienzacollettiva da vivere e ricordare. "La Signora Porzia ha molti lati in comune con me. Quando la interpreto scopro nuovi aspetti di me stesso che trasmetto al pubblico che condivide questa esperienza" racconta alla Nazione Federico Barsanti. Che si alzi il sipario per lo show.

Maria Nudi