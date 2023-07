Sul palco sotto le stelle Turandot Al Festival è l’ora dei capolavori

TORRE DEL LAGO

Turandot l’incompiuta pucciniana, di cui ricorreranno nel 2026 i 100 anni dalla prima rappresentazione avvenuta postuma alla morte del suo autore, torna in scena con il finale di Luciano Berio al 69° Festival Puccini questa sera alle 21.15.

Nei panni di Calaf il tenore Amadi Lagha che sfida la principessa, Sandra Janušaite sciogliendo tutti gli enigmi e cedendo sulle note del finale di Luciano Berio diretto da Robert Trevino all’amore per il giovane principe. "Un’opera che possiamo rendere moderna, con il lavoro tuo, d’Adami e mio", scrive Giacomo Puccini a uno dei librettisti che aveva scelto per quella che il destino avrebbe voluto fosse la sua ultima composizione. E proprio la modernità dell’incompiuta pucciniana che ha teso ad esaltare Daniele Abbado che firma la regia dello spettacolo in scena sulle rive del lago. Una produzione di successo che torna sul palco per il terzo anno consecutivo – coproduzione con il Teatro Goldoni di Livorno – nel Gran Teatro all’aperto per 4 rappresentazioni stasera il 4-11-19 agosto nell’allestimento con le scene ideate da Angelo Linzalata realizzate dagli artisti della Cittadella del Carnevale e i bellissimi costumi di Giovanna Buzzi.

Giacomo Puccini morì prima di terminare l’opera, gli mancava poco: il finale del III atto, in cui doveva avvenire il duetto tra Turandot e Calaf, la scena del bacio, e la celebrazione dell’amore come redenzione. Puccini si tormentò fino agli ultimi giorni dietro a questo finale ma non riuscì a concludere l’opera. Lo ha fatto Luciano Berio attingendo ai suoi ultimi appunti: 36 pagine di musica disposte su 22 fogli. Un cast d’eccezione per questa opera considerata un capolavoro del Novecento con il debutto a Torre del Lago nel ruolo di Turandot del soprano lirico drammatico Sandra Janušaite. Nel ruolo del principe Calaf il ritorno del tenore Amadi Lagha. Liù è interpretata da Emanuela Sgarlata, Timur Antonio Di Matteo, Ping Simone Del Savio, Pong Marco Miglietta, Pang Andrea Giovannini. Sul podio il gradito ritorno della bacchetta di Robert Trevino che guiderà Orchestra e Coro del Festival Puccini. Completano il cast l’Imperatore Altoum Marco Montagna, il Mandarino Francesco Auriemma le ancelle Maria Cristina Napoli e Sara Guidi , artisti della Puccini Festival Academy. Il Coro del Festival Puccini è diretto da Roberto Ardigò e il Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini è istruito da Chiara Mariani.