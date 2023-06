Sul palco del Teatro "Jenco" va in scena il "Rumore dei sogni"

VIAREGGIO

"Il Rumore dei sogni", è il programma di spettacoli realizzato dai ragazzi del Teatro Rumore. Appuntamento dal 20 al 23 giugno al Teatro Jenco di Viareggio. I biglietti sono acquistabili la sera stessa. Il posto è unico, non numerato. Costo 7 euro. La biglietteria apre un’ora prima di ciascuno spettacolo. Il 20 giugno alle 19 appuntamento con "Gli Eroi della Brioche". Una storia vera che sembra una favola, quella di Spagnolo Spagnoli, barista alla stazione di Viareggio, che, con coraggio e fantasia, salvò un numero imprecisato di deportati durante la seconda guerra mondiale. Sempre lo stesso giorno, alle 21.30, "The True Bettany Show". Bettany è l’inconsapevole protagonista di un reality show seguito da milioni di spettatori. Cosa accadrebbe se lo scoprisse? Il 21 giugno alle 18.30 è in programma "Amleto. Non abbattermi". Suo padre, il re, è morto. Sua madre ha sposato lo zio. Ma noi siamo stanchi della solita follia di Amleto e del suo essere o non essere. Stavolta vogliamo vederlo ballare! Alle 21,30 "Teatro’s Anatomy". Nove pazienti alle prese con un ricovero tragicomico, tra traffici di organi, nutrizionisti corrotti, suore logorroiche e pony pizza in incognito. Il 22 alle 17 "Uno Show Pazzesco". Dei bambini devono andare in scena ma le registe sono scomparse. Non resta che improvvisare. Tra crisi isteriche, quiz assurdi, letture del pensiero e rivelazioni scottanti, riusciranno i piccoli attori a dar vita a uno spettacolo? La risposta è nel titolo. Alle 19 "La Fiaba Difettosa". In un villaggio giungono quattro fattucchiere con un piano malefico: trasformare i bambini in topi. Ma le cose non andranno come sono state pianificate… altrimenti la fiaba non sarebbe difettosa. Alle 21.30 "The True Theatre Show". Truman è l’inconsapevole protagonista di un reality show seguito da milioni di spettatori. Il 23 alle 18.30 "6 ½" uno spettacolo liberamente ispirato a 8 ½, il capolavoro di Federico Fellini.

Alice Gugliantini