Sul palco del Manzoni Lo spettacolo di Gracis

L’Associazione “Meglio di Ieri“ha organizzato per il 22 febbraio, mercoledì prossimo, un evento alle 21 al Teatro Manzoni. Sul palco da protagonista si esibisce Matteo Gracis.

Matteo Gracis proporrà al pubblico una esperienza in cui gli spettatori si divertono, si indignano, si metteno in discussione, ma soprattutto si emozionano e si portano a casa spunti di riflessione, domande e pillole di consapevolezza.La prenotazione per lo spettacolo è obbligatoria. Utilizzare il numero 333.80959288 anche whatsapp. Cultura, Musica e Comicità i prossimi appuntamenti al Teatro Vittoria