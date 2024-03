"Sul marmo necessario invertire rotta"

"Sul marmo serve una svolta capace di determinare un nuovo equilibrio tra tutela dell’ambiente e sicurezza dei lavoratori". Fillea e la Cgil hanno sottoscritto un doumento congiunto analizzando i risultati del Piano di Indirizzo Territoriale e dell Piano Regionale Cave, con cui la Regione ha regolamentato il settore del marmo, cercando di raggiungere quel delicato e non facile equilibrio. "A qualche anno dall’approvazione della legislazione regionale in materia estrattiva – evidenzia il sindacato – non possiamo ignorare il perdurare del difficile raggiungimento di quell’ equilibrio. E’ indispensabile invertire la rotta.I dati economici ci indicano la vivacità dell’industria lapidea, dall’altro invece mettono in luce le contraddizioni di un sistema che vede una ricchezza nelle mani di pochi, che fatica a generare ricadute occupazionali, sociali e di benessere per il territorio. Con l’avvento tecnologico i ritmi di produzione e di escavazione sono aumentati e questo, oltre a determinare gravi conseguenze dal punto di vista paesaggistico e ambientale, ha prodotto solo vantaggi e guadagni che nella maggior parte dei cas sono andati a favorire la sola parte imprenditoriale con utili da capogiro. Siamo convinti che si debba investire finalmente sulla creazione di una filiera capace di creare occupazione, e si debba iniziare a completare il ciclo produttivo sul territorio garantendo l’approvvigionamento del materiale locale alle aziende della trasformazione che altrimenti si troverebbero a cercarlo altrove o pagarlo a cifre eccessive. Difendiamo l’applicazione della Legge regionale 35 sull’obbligatorietà della lavorazione in loco di almeno il 50%. Auspichiamo una immediata approvazione di un sistema di tracciabilità per fotografare in tutta la sua filiera il percorso del materiale estratto".