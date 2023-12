"Sul maltempo serve un gioco di squadra"

Il libeccio spazza la costa e torna l’emergenza maltempo. Ma intanto degli 80-90 milioni di euro impiegati in Toscana per le somme urgenze legate all’alluvione del 2 novembre "dovranno essere pagati, e ne sono arrivati solo 5", sottolinea il governatore Eugenio Giani intrevenendo, insieme al collega Giovanni Toti a “Gli incontri del Principe“. "Però non mi avete visto fare polemiche e non ne faccio nemmeno ora, nel senso che io spero di fare gioco di squadra fra istituzioni locali e governo. Perché se anche i nostri parlamentari si mettono a fare polemica sull’alluvione poi chi ci rimette è la Toscana. E non ce lo possiamo permettere".