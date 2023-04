Sui binari della speranza Inaugurati alla stazione Help center e Casa libellula

Tra chi va, chi viene, e chi non sa dove andare. Perché non ha un posto in cui tornare. Alla stazione dei treni – crocevia dei viaggiatori e ultimo rifugio per chi ha perso la strada – ieri sono stati inaugurati l’Help Center, per accogliere e sostenere le persone senza dimora e in situazione di grave marginalità; e “Casa libellula“, un appartamento dedicato all’emergenza abitativa e all’accoglienza di madri e figli. Nascono proprio a fianco della farmacia comunale, negli spazi concessi in comodato d’uso gratuito dal Gruppo FS, nell’ambito del progetto reso possibile dalla collaborazione tra Comune di Viareggio, Ferrovie dello Stato e Regione Toscana, e che rientra nella rete coordinata dall’Osservatorio nazionale della Solidarietà nelle stazioni che conta, ad oggi, 20 Help center in altrettanti terminal ferroviari.

L’appartamento, al primo piano della stazione, che è stato completamente ristrutturato dal Comune per un investimento totale di 80mila euro, e arredato grazie alla disponibilità di Ikea Pisa che ha donato e montato tutti i mobili, potrà ospitare fino a tre nuclei familiari per un totale di sette posti letto. A gestirlo sarà il consorzio Soveco, che gestisce già altre strutture dedicate all’emergenza abitativa in città; "E nelle prossime settimane – spiega l’assessora al welfare, Sara Grilli – il servizio sociale procederà con l’inserimento di due nuclei familiari in stato di impellente bisogno".

Ad aprire l’Help Center, un piccolo ufficio al piano terra, saranno invece i volontari della Misericordia di Lido di Camaiore che con il Comune ha siglato una convenzione: "Lo sportello – prosegue Grilli – resterà aperto per due mattine alla settimana: il mercoledì e il venerdì, dalle 9 alle 12. Negli stessi orari in cui è aperto il segretariato sociale in Comune, proprio per far lavorare insieme i due presidi e dare risposte immediate a chi busserà". L’Help Center offrirà infatti servizi di ascolto, orientamento e presa in carico di persone senza dimora e adulti in condizione di grave emarginazione sociale. Garantendo l’accesso ai servizi presenti sul territorio; provvedendo all’invio e all’accompagnamento degli utenti presso i servizi socio- assistenziali territoriali e ai servizi sanitari e si attiverà per rispondere in modo coordinato e tempestivo ai bisogni primari delle persone in condizioni di povertà estrema.

Martina Del Chicca