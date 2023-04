Subentro di Next a Perini "Pratica non approfondita Mi rivolgo alla Procura"

Via libera del Comitato portuale dell’Authority al subentro di Next Group nella concessione Perini della palazzina uffici e banchina affacciati sulla Darsena Europa. Il blocco appartiene all’Italian Sea Group che ha rilevato Perini dal fallimento. Ma ieri alla riunione del Comitato portuale il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha votato no: "È una cosa che dal punto amministrativo non mi convince, mi rivolgerò alla Procura, al Demanio e al Tar. Non sono contrario al subentro di per sé, ma la pratica non è stata approfondita".

La questione ha vari aspetti. Il primo è che il bando e il contratto del Tribunale fallimentare per l’asta di Perini Navi impegnava il compratore a mantenere invariata la situazione produttiva per almeno 5 anni dall’acquisizione, senza scorpori dei beni. Il secondo è che, secondo "Tisg", palazzina e banchina hanno una destinazione a uffici, mentre Tisg ha sufficienti spazi direzionali nella propria sede di Marina di Carrara. Il terzo è che dopo mesi di polemiche e dubbi sindacali, Perini Navi ha presentato il piano industriale di rilancio per cui solo le navi che non passano dall’imboccatura insabbiata del porto verrebbero costruite a Carrara: il grosso della produzione resterebbe a Viareggio.

Ma il 3 aprile Del Ghingaro aveva mandato un corposo promemoria all’Authority, chiedendo il rinvio dell’approvazione del subentro per approfondire la questione. Invece sono rimaste ignorate le richieste del sindaco: 1) attendere la pronuncia della procedura fallimentare; 2) sapere se è stato chiesto il parere obbligatorio della Commissione consultiva, che include i sindacati; 3) spiegare perché non è stata fatta istruttoria sul piano industriale di Perini-Tisg, e sulle previsioni occupazionali.

Inoltre Del Ghingaro ha sollevato il problema del rispetto del Codice della navigazione da parte della stessa Port Authority, citandone la delibera in questione: "La palazzina uffici è chiusa dal giorno del fallimento, e chiusa è rimasta dopo l’asta fallimentare perché non produttiva e quindi integrante per Tisg un inutile costo passivo". "Dunque Tisg non la utilizza dal novembre 2021", afferma il sindaco, sottolineando che secondo l’articolo 47 del Codice della navigazione c’erano gli estremi per la decadenza della concessione. E conclude: "Perché la decadenza non è stata attivata?".