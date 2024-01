Su il sipario, stasera c’è lo Sprocco. Dieci contrade pronte a sfidarsi. Pochi posti disponibili al teatro

Sul palco del teatro “Galeotti“ riecheggiano ancora i festeggiamenti di un anno fa, quando la Collina infilò la sua decima vittoria nei brani dello Sprocco e la Brancagliana fece il tris negli sketch della Scartocciata. È da quei verdetti che riparte la sfida tra le 10 contrade del Carnevale pietrasantino, più cariche che mai. Stasera alle 21 si alza il sipario sulla Festa della canzonetta e del teatro dialettale, con una lunga maratona fino alla finale di domenica pomeriggio. Conduzione affidata a Federico Conti, affiancato dalla Miss Carnevale Dunia Bresciani (Pollino-Traversagna). Sullo sfondo la Show factory big band diretta da Gigi Pellegrini, oltre alla partecipazioni delle maschere ufficiali Sprocco e Scalpellina, interpretata da Mirko Massei e dalla moglie Giovanna Piloni.

Cinque i premi in palio: oltre a Sprocco e Scartocciata ci saranno, per le canzoni, quello della giuria popolare, formata dai rappresentanti delle contrade, e della giuria tecnica, più il premio “Renza Viviani“ alla miglior attrice delle scenette. Ecco l’ordine di uscita dei brani: Collina con “Flamenco del Carnevale” (canta India Simi), Marina con “Maschera che fa” (Marco Deri), Strettoia con “La giostra” (Rebecca Bielli e Alessandro Luisi, introduzione Lorenzo Silicani, coristi Mirko Bugliani e Monica Galleni), Antichi Feudi con “Il Carnevale arriverà” (Silvia Barbieri), Pontestrada con “Tic Tac... è tempo di Carnevale” (Francesca Poli), Lanterna con “Volevo fare la ballerina” (Silvia Castiglioni), Pollino-Traversagna con “Sono nata a Pietrasanta” (Martina Farnocchia), Brancagliana con “Ferma il tempo” (Claudio Orlandi), Il Tiglio-La Beca con “La cosa più importante” (Inga Sara Luisi) e Africa-Macelli con “Re Carneval” (Omar Paolicchi). Stasera inoltre ci saranno le prime tre scenette: Africa-Macelli con “Arizza la nonna col cricche” (Luciana Luisi, Patrizia Bertozzi, Duccio Checchi, Martina Lorenzoni e Angelo Polacci), Marina con “Quattro bagni con sorpresa” (Flavia Cavaletti, Gabriele Meliadò, Angela Dazzi, Andrea Puccetti, Irene Puccetti ed Enrica Salteri) e Pollino-Traversagna con “La partecipazione” (Simona Mattei, Marino Bacci, Nicola Gherardi, Stefano Manelli, Antonino Pecoraro, Sabrina Politi e Susanna Rubino). Posti già esauriti per domani e domenica e pochi biglietti per stasera e sabato: il botteghino del teatro apre dalle 17 alle 21,30, prezzi 10 euro platea e 8 galleria.