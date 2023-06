Studio per individuare inquinanti nel Fiumetto a Marina di Pietrasanta

Fari puntati sul fosso Fiumetto alla ricerca di scarichi abusivi o accidentali “colpevoli“ dell’inquinamento che spesso ha portato ai divieti di balneazione. È lo studio messo in campo dal Comune, su impulso degli assessorati ad ambiente e lavori pubblici insieme a Regione, Autorità di bacino e università di Pisa, mentre ancora si attendono gli esiti delle controanalisi Arpat per revocare i divieti. "Oltre allo studio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – sono stati realizzati 25 chilometri di nuove tubazioni, tra acquedotto e fogna nera, e ogni giorno con Gaia e gli altri enti lavoriamo per allacciare gli utenti alla fognatura: ogni metro di tubazione in più è un passo avanti verso la tutela dell’ambiente e della salubrità delle acque. Criticità che esistono da decenni ma su cui solo la nostra amministrazione ha iniziato a mettere mano".