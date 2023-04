Studenti ripuliscono la spiaggia

Armati di guanti, di sacchi e di pinza acchiapparifiuti hanno "battuto" in lungo e in largo tutta la spiaggetta lungo il Molo per renderla più pulita e accogliente. Coordinati dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord – che ha lanciato la Giornata di pulizia – un gruppo di studenti del liceo classico Carducci di Viareggio con una classe della scuola danese New Nordic Youth Efterskolen For Entreprenørskab & Design ieri ha liberato quel piccolo tratto di arenile da un’enorme quantità di spazzatura di ogni tipo. Tra mozziconi di sigarette, bottiglie, lattine, fazzolettini di carta, resti di pic nic pasquali...

Una giornata dedicata all’ambiente a cui, travolto dall’entusiasmo dei ragazzi, si è unito anche qualche passante. E la speranza è che, con la collaborazione di tutti, di residenti e villeggianti, la spiaggia libera del Molo possa conservarsi così, pulita, il più a lungo possibile".