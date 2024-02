Studenti manganellati. Presidio sotto il Comune

"Una manifestazione spontanea, pacifica, in segno di solidarietà nei confronti dei nostri coetanei di Pisa vittime di un abuso di potere e violenze ingiustificate". Così ieri mattina, poco dopo le 8, un centinaio di studenti del liceo scientifico “Barsanti e Matteucci“, delle classi III, IV e V, si sono ritrovati in piazza Nieri e Paolini sotto la sede del Comune di Viareggio. Gkìli studenti hanno scioperato per mostrare "una reazione tempestiva – spiega Nicola Dalle Mura – di fronte agli avvenimenti accaduti in piazza dei Cavalieri e in via San Frediano a Pisa". Fatti che hanno avuto, a Pisa (e non solo), contraccolpi nella stessa giornata di venerdì, con il ritrovo di circa 5mila persone nella piazza centrale di Pisa con striscioni e cori di protesta e che hanno avuto risonanza anche al di fuori dei confini pisani. Come dimostrano, appunto, i cartelloni impugnati dai ragazzi viareggini e il risuonare delle loro voci: "Terrore paura stop alla censura", "No alla violenza delle istituzioni" intonano i giovani studenti davanti ai cancelli del Comune, scelto come luogo simbolico per dimostrare solidarietà ai ragazzi presi a manganellate dalla polizia antisommossa e, soprattutto, per difendere il proprio diritto alla libertà di parola e manifestazione, sempre meno scontata negli ultimi tempi. "Come sancito dall’articolo 17 della Costituzione e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, vogliamo essere liberi di scendere in piazza e di riunirci pacificamente, senza rischiare pestaggi e ferocia immotivata – continua Nicola – Le immagini di Pisa parlano chiaro: i ragazzi vengono colpiti di schiena, un altro viene trattenuto e trascinato per la felpa…". Uno spettacolo raccapricciante, che ha indignato il mondo social e l’Italia tutta, ed in particolare i ragazzi e i giovanissimi che, scendendo in piazza, ancora una volta, decidono di dire basta.

La lista Blu del sindaco Giorgio Del Ghingaro, appoggiata dalla maggioranza, ha già presentato una mozione al consiglio comunale in cui impegna " sindaco e giunta a chiedere che il dirigente della Questura di Pisa che ha autorizzato tale condotta venga sottoposto a procedimento disciplinare e rimosso dall’incarico, che gli agenti che hanno posto in essere i fatti vengano destinati ad incarichi che non prevedano contatti con il pubblico".