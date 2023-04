Studenti del liceo in visita a S.Anna

L’associazione Per Sant’Anna organizza per oggi la giornata "Il seme della memoria è nelle mani dei giovani". Una mattinata a cui partecipano circa 60 ragazzi di tre classi quinte del liceo classico Carducci di Viareggio, accompagnati dagli insegnanti. Il programma prevede alle 8,30 l’incontro in piazza Anna Pardini, alle 9 alla Fabbrica dei diritti proiezione del film documentario "E poi venne il silenzio" con la presenza del superstite Mario Marsili. Seguirà la visita al Museo e percorso fino al Sacrario per concludere con una merenda offerta dall’associazione.