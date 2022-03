Viareggio, stroncato da un malore improvviso a 62 anni

Viareggio, 29 marzo 2022 - Un malore l’ha colpito all’improvviso, senza dargli scampo. Antonio Vellutini aveva appena finito di cenare, insieme alla sorella con cui condivideva l’appartamento in via Lucca, al Varignano, e stava seguendo il Gran Premio di Formula Uno quando si è accasciato. Esanime.

E a niente sono serviti i soccorsi tempestivi, l’intervento del fratello Paolo che abita proprio nella casa accanto. Il cuore di Antonio, in quel momento, ha smesso di battere. Un arresto cardiaco se l’è portato via a 62 anni, ad una manciata di mesi dalla pensione.

Vellutini era molto conosciuto in città, lavorava come centralista all’agenzia delle entrate. Cordiale, preciso, puntale, sul lavoro "era stimato da tutti" lo ricordano i colleghi. "Era anche un uomo simpatico, ironico. E di grande educazione" racconta invece l’amico Fabio Righi. In comune, insieme Paolo, hanno condiviso la passione per la corsa. "Antonio – aggiunge poi l’amico – non si fermava di fronte a nessuno ostacolo". Questo pomeriggio, alle 15, l’ultimo saluto nella chiesa della Resurrezione al Varignano.