Stroncato da un male a soli 55 anni storico operaio della “Savema“

Versilia, 24 marzo 2023 – Nel settembre 2021 aveva perso la madre, l’80enne Almarosa Santucci, nel terribile rogo che devastò un condominio di via Ficalucci. Fu proprio lui a raccontare ai cronisti il dramma vissuto dalla propria famiglia, ignaro che di lì a poco le sue condizioni di salute, messe a dura prova da una patologie, sarebbero peggiorate. Il cuore di Maurizio Moschetti (nella foto), di soli 55 anni, purtroppo si è fermato ieri mattina procurando un nuovo e doloroso vuoto nella sua famiglia, a partire dalla moglie, i due figli, il fratello e gli altri parenti. Descritto da tutti come un bravo ragazzo, si era diplomato al liceo artistico “Stagi“ ed era uno storico operaio della “Savema“, sebbene da circa un anno aveva sospeso il servizio per motivi di salute. "Siamo addolorati: tutti i colleghi, dal primo all’ultimo – dice il Cda dell’azienda – gli sono rimasti vicini". La salma si trova alla cappellina della Croce Verde, con i funerali fissati oggi alle 14,30 alla chiesa dei Frati.

d.m.