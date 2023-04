Stroncato da malore il professor Vannucci: fondò un Centro studi

Viareggio, 14 aprile 2023 – E’ improvvisamente deceduto a causa di un malore fatale il professor Augusto Vannucci, strappato all’affetto dei suoi cari a solo 54 anni. Dopo il malessere è stato soccorso dal personale del 118 allertato dalla compagna davanti ai cui occhi si stava consumando il terribile dramma. E’ stato poi trasferito in codice rosso all’Opa di Massa, ma ogni tentativo di strapparlo alla morte è purtroppo risultato vano.

Augusto Vannucci aveva aperto più di dieci anni fa un centro studi a Viareggio che porta il suo stesso nome sul Lungo Canale Est vicino al museo della Marineria. Al Centro studi – specializzato sia in ripetizioni private che in recupero degli anni scolastici – sono confluiti in questi anni studenti di tutte le età dalle scuole medie fno all’Università per chi doveva preparare esami anche complessi.

Fisico atletico, carattere espansivo sapeva creare proprio con gli studenti un feeling particolare. E molti di loro, anche attraverso i canali sociali lo hanno voluto salutare, increduli di fronte alla tragedia che ha colpito il loro professore. Molti di quegli studenti hanno ricordato che il Centro studi e in particolare il professor Vannucci erano diventati un punto di riferimento per le loro stesse vite. Seguendo le sue volontà, la famiglia ha dato l’assenso all’espianto degli organi, ultimo gesto di solidarietà compiuto dal professor Augusto Vannucci che lascia nella comunità viareggina un vuoto enorme.