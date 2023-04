Stroncata da un infarto nel sonno a 52 anni

Quel grande cuore che sempre l’ha caratterizzata si è fermato. Stremato dalla malattia che Laura Dal Pino, 52 anni, aveva da tempo affrontato con grande coraggio. A trovarla priva di vita nel letto nella sua casa in via San Martino, vicino alla stazione, sono stati i familiari: a nulla sono serviti i soccorsi tempestivamente intervenuti sul posto. Laura Dal Pino era molto conosciuta a Viareggio dove i genitori per molti anni hanno gestito un punto noleggio di biciclette nella Pineta di Ponente, proprio di fronte al Gatto Nero. E nel sangue scorrevano entusiasmo e coriandoli: il Carnevale era per lei sempre motivo di grande coinvolgimento ed era maschera immancabile sul carro dei fratelli Bonetti, con i quali aveva anche una stretta amicizia familiare. "È sempre stata una carnevalara verace e capace di trascinare il gruppo" la ricorda chi l’ha conosciuta. Donna di grande forza (non si è mai sottratta a lavori saltuari per sostenere la propria famiglia) ha affrontato la malattia con la grinta di una leonessa, senza rinunciare mai ad assaporare la vita fino in fondo. Tanti i messaggi di cordoglio che si sono susseguiti sui social da parte di persone che sono rimaste incredule per una scomparsa così repentina: proprio pochi giorni fa infatti Laura aveva partecipato ad una serata assieme alle amiche di sempre alla reunion anni Novanta alla Bussola e niente avrebbe fatto pensare ad un così drammatico precipitare delle sue condizioni di salute. Se n’è andata in silenzio, nella casa dove ha vissuto da sempre. La camera ardente è stata allestita alla Croce Verde e stamani alle 10,30 la salma verrà trasportata direttamente al cimitero per la tumulazione. Laura Dal Pino lascia i figli Federico e Gabriele Pugliese e la piccola nipote Luna di cinque anni.

Fra.Na.