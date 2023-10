Strettoia inghiottita dalle tenebre. Strade al buio da diverse settimane

Se non ci fosse la luce proveniente dalle case o da qualche auto di passaggio sembrerebbe di vagare nel deserto. È l’amara sensazione di chi vive in via Montiscendi e via della Chiesa, a Strettoia, strade che da diverse settimane sono avvolte dalle tenebre a causa dei lampioni messi fuori uso dalle recenti ondate di maltempo. A pagare il prezzo più alto sono ovviamente i pedoni, le bici e soprattutto gli studenti costretti ad attendere l’autobus all’interno di fermate-fantasma.

Il plurimilionario project financing affidato nei mesi scorsi dal Comune ad Enel per efficientare gli impianti di illuminazione e scongiurare i blackout deve quindi fare i conti con il perdurare di problemi e disservizi. Tanto che alcuni residenti hanno inviato una segnalazione all’Urp del Comune per chiedere rimedi immediati. "Da diverse settimane – scrive Damiano Salvatori – tutta via Montiscendi e un tratto di via della Chiesa, fino alla chiesa di Strettoia, sono completamente al buio nonostante siano stati installati i nuovi lampioni. La zona di fronte alla chiesa è completamente al buio, soprattutto dove c’è la panchina dedicata alla Francigena, che è la fermata dello scuolabus delle 7.15 per le scuole medie. Stamani (ieri, ndr) era impossibile vedere qualcosa. Non chiediamo che venga aggiunta una pensilina, che comunque sarebbe gradita, ma che almeno la zona sia più sicura e illuminata vista anche la presenza di un attraversamento pedonale".

Problema che vede intervenire anche il Comitato Strettoia. "La situazione – ricorda il presidente Diego Pelucchini – è la medesima del pre-intervento sui lampioni. Se si cambiano le lampadine ma si lasciano gli impianti malandati, poco cambia. Abbiamo più volte segnalato questo disservizio, inclusa l’area della Francigena che è poco curata".