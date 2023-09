Strettoia, ancora disagi "I servizi sono carenti"

Erba alta nei fossi, lampioni spenti, trasporti pubblici a singhiozzo. A Strettoia i disagi non finiscono mai, come segnala il lettore Graziano Ruberti a nome di un gruppo di abitanti. "In Regione si parla della necessità di abbandonare i mezzi privati per spostarci, nell’ottica di difesa dell’ ambiente e di decongestionamento delle nostre città – scrive – ma il nuovo orario invernale dei mezzi pubblici da e per Strettoia ci fa capire che per noi pendolari non cambierà nulla. Raggiungere con i mezzi pubblici Pietrasanta o la stazione di Querceta rimane praticamente impossibile". E così pure l’illuminazione pubblica, saltata per l’ennesima volta dopo il recente maltempo: "È così da 20 anni, nel silenzio più totale di tutti: cittadini, istituzioni, forze politiche. Speriamo non si faccia male nessuno: qui vivono tanti giovani e anziani, il rischio purtroppo c’è. In ogni modo manca tutto: parcheggi luci, strisce, trasporti. È ora di intervenire, basta con questo disinteresse. Anche per i fossi, che nessuno pulisce".