Stregata dal Carnevale "È una straordinaria forma di creatività intellettuale"

La visita alla Cittadella del Carnevale, l’incontro con la tigre di cartapesta che l’ha accolta all’ingresso ("Avrei voluto portarmela a casa, però mi hanno detto che devo mettermi in fila") e poi con i carristi, i loro racconti sulla satira e l’evoluzione dei carri. La sera al Gran Teatro per assistere alla Turandot, dopo un tour della casa-museo di Giacomo Puccini e una passeggiata sul lago di Massacciuccoli. Sono bastate poche ore alla giornalista Lucia Annunziata per comprendere l’anima di Viareggio, oltre a quella balneare "E – ha detto, allargando i confini geografici – le tende del Twiga, la Santanché..." "E questa terra – ha poi aggiunto – è speciale. Qui vive una cultura altissima e anche popolare. Infondo Puccini era una voce popolare, e il Carnevale lo è ancora".

E con reale partecipazione, "Sapete che non faccio compiacenze a nessuno", Lucia Annunziata ha ritirato ieri, in un bagno tra i coriandoli fuori stagione, il premio Ondina d’Oro promosso dalla Fondazione Carnevale e dedicato alle donne che rappresentano un ideale di libertà. "Giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva – la motivazione, letta dal vicepresidente Marco Szorenyi– riconosciuta per la sua capacità di affrontare temi e personaggi in maniera critica, diretta, mai scontata. Spesso graffiante. La politica, i temi sociali, l’interesse generale del Paese sono sempre stati al centro dei suoi interessi professionali, affrontati con un linguaggio a volte metaforico, capace di stimolare profonde riflessioni, proprio come gli artisti del Carnevale di Viareggio. Ha raccontato con sapienza e professionalità gli scenari internazionali aiutando a mettere a confronto le ragioni di ognuno". Per il sindaco Giorgio Del Ghingaro, Annunziata "É un’icona dell’informazione e della comunicazione". Per il presidente della Regione Eugenio Giani, "Una narratrice di questo tempo, come da 150 quando lo è il Carnevale".

È il gigantismo, la ricerca della forma abbinato alla sostanza delle costruzioni ad aver rapito l’occhio e lo spirito critico di Annunziata: "Dal punto di vista di chi lo realizza, il Carnevale è una forma di straordinaria creatività intellettuale, anche politica, e puro artigianato della bellezza". E ancora "Quella del Carnevale è un’espressione magistrale dell’arte che meriterebbe la ribalta di Hollywood. Il regista Fellini lo aveva capito, aveva intuito la forza filmica di queste opere". Poi riguardando l’omaggio dedicatole dalla Fondazione, un filmato che ripercorreva in un minuto la sua carriera e le interviste memorabili, Annunziata ha sottolineato come "Un tempo, in televisione, si potevano fare confronti aperti tra le parti, come il faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Fausto Bertinotti. Oggi non è più così, il paese si è ossificato". E forse è anche per questo che la politica, con la satira, è scesa dai carri in maschera.