‘Strappo alla regola’ sul palco del Galeotti

"Strappo alla regola" è il nuovo spettacolo di prosa che andrà in scena martedì alle 21.15 al Teatro Comunale “Cesare Galeotti“ e che rientra nel cartellone predisposto congiuntamente dal Comune, da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Cartellone che andrà avanti fino al 4 aprile e animerà il teatro della Piccola Atene della Versilia. La performance teatrale ha come protagonista l’attrice Maria Amelia Monti (nella foto ) Il testo è scritto e diretto da Edoardo Erba con Claudia Gusmano. Produzione Ippocriti. Con un’inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la commedia tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore e attraversa con leggerezza i peggiori incubi.