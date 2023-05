Straniero sorpreso con la coca

Non si fermano i controlli dei carabinieri in Pineta di Ponente, da troppo tempo un pericolo hub per spacciatori e compratori di sostanze stupefacenti. Se di giorno la pineta è frequentata da sportivi, anziani e famiglie, appena cala il sole il riparo degli alberi diventa il teatro perfetto per il commercio illegale di sostanze proibite. Ma in questa “terra di nessuno“ continuano a operare le forze dell’ordine, nel tentativo di estirpare il fenomeno criminoso. L’attività antidroga degli ultimi giorni ha dato ulteriori frutti, permettendo di sorprendere un cittadino straniero di 23 anni mentre nascondeva nella vegetazione un sacchetto. Quando i militari, che per l’occasione hanno operato in abiti civili, lo hanno esaminato, vi hanno trovato dentro 14 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina. Il tutto è stato subito posto sotto sequestro dai carabinieri.

Da ulteriori controlli, è emerso che il 23enne fermato dai militari risulta essere un nullafacente, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano. Per tutti questi motivi, è stato arrestato e fermato, in attesa di essere giudicato per direttissima dal Tribunale di Lucca. I carabinieri gli hanno trovato addosso pure 40 euro in contanti. A precisa richiesta su come se li fosse procurati, l’uomo non ha saputo dare giustificazioni attendibili ai militari dell’arma: anche per questo i carabinieri hanno deciso di fermarlo e mandarlo a processo.

RedViar