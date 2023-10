Strambi (come sempre) di parola. Montata la tribunetta per i tifosi

Una buona notizia per i tifosi delle Zebre. Ieri sono state montate le tribunette aggiuntive che consentiranno ai gruppi organizzati (e non solo), ma anche a tutti gli appasionati di assistere alle gare del Viareggio. A dieci giorni dalla clamorosa protesta degli ultras che avevano silenziato il tifo il Marco Polo Center è riuscito a completare l’iter per l’installazione. Del resto il dirigente bianconero Andrea Strambi lo aveva anticipato a La Nazione già in estate l’idea di dotare il campo di una struttura capace di accogliere gli spettatori. Ora la situazione si è sbloccata e dalla prossima sfida casalinga la tribunetta sarà operativa.