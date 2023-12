Strage ferroviaria di Viareggio, slitta a gennaio la sentenza

Viareggio, 18 dicembre 2023 – Udienza dedicata alle difese oggi per il processo bis in Cassazione per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, 32 i morti. Il procedimento è stato poi aggiornato al 15 gennaio prossimo.

Presenti a Roma i parenti delle vittime. Nella precedente udienza il pg Pietro Molino e l'avvocato generale della Cassazione, Pasquale Fimiani, hanno chiesto di rigettare, al termine della requisitoria, tutti i 18 i ricorsi presentati contro la sentenza della Corte di appello di Firenze emessa nel 2022.

Nel procedimento è coinvolto anche Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana ed ex ad Fs, che era stato condannato in appello bis a 5 anni di reclusione per disastro ferroviario, incendio e lesioni mentre era caduta in prescrizione l'accusa di omicidio colposo.