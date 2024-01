Strage ferroviaria. Assemblea e presidio in attesa della sentenza

La Cassazione è chiamata lunedì prossimo a Roma, a quasi quindici anni dalla strage ferroviaria di Viareggio, a valutare la sentenza di appello bis del 30 giugno scorso che aveva ridotto le pene a diversi imputati. E così lunedì alle 11 di fronte alla Cassazione è stata organizzata un’assemblea aperta sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro promossa dal Coordinamento 12 ottobre, cui aderiscono i familiari delle vittime della strage e della Torre piloti di Genova, l’Assemblea 29 giugno, Medicina Democratica, il Coordinamento Macchinisti Cargo, le organizzazioni sindacali, il Coordinamento Lavoratori Autoconvocati e gli attivisti di “Le Radici del Sindacato” della Cgil. "Sarà una giornata importante contro i privilegi e le impunità dei potenti, contro le società responsabili e i loro vertici" dichiarano i rappresentati del Coordinamento.

"Una giornata – dicono ancora gli organizzatori – contro un sistema che si autoassolve, privilegia logiche di profitto e di mercato a dispetto della sicurezza e dell’incolumità di lavoratori e lavoratrici. Una giornata in nome della lotta alla salute e alla vita, per estendere la solidarietà e la partecipazione senza le quali sarebbe difficile avanzare contro le ingiustizie, la precarietà, lo sfruttamento, i licenziamenti e le morti sul lavoro. Una lotta e un impegno, unitario e solidale, di cui sono esempio i familiari delle stragi che, con costanza, coraggio, forza, azione diretta, e non poca sofferenza, hanno portato avanti le loro battaglie".