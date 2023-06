Strage ferroviaria Accorse subito Da premier mantenne tutte le promesse

Berlusconi e la Versilia: è stato un amore a corrente alternata, con momenti di grande passione e brutti litigi o, da parte dell’ex premier scomparso, cocenti delusioni. Per oltre vent’anni è stato il politico più gettonato sui carri del Carnevale, ha avuto due grandi yacht made in Viareggio, ha influenzato la vita amministrativa da Torre del Lago a Forte dei Marmi. Il momento più brutto resta la contestazione che subì il 30 giugno 2009, all’indomani della strage ferroviaria.

Alle elezioni politiche del 2008 Berlusconi guidò il centrodestra di allora ad un inusitato successo elettorale nazionale. Quell’anno era stato fissato l’election day, abbinando le comunali alle politiche. E il fondatore di Forza Italia scatenò un "vento" di cambiamento tale, come si diceva allora, che in città spinse la storica vittoria del sindaco forzista Luca Lunardini. Ma un anno dopo, l’incancellabile notte del 29 giugno, sulla città s’abbattè l’apocalisse. Berlusconi era a Napoli e annunciò pubblicamente: "Vado a Viareggio per prendere in mano la situazione". Era l’epoca in cui la sinistra organizzava cori e contestazioni al presidente del consiglio ovunque andasse. Ma quando raggiunse il capo della protezione civile Guido Bertolaso a Viareggio, poche ore dopo la tragedia e con la città piombata in un clima da day after, non s’aspettava certo di ricevere lo stesso trattamento.

In municipio, nella sala consiliare, era stata organizzata la riunione d’emergenza con la protezione civile locale e nazionale, le associazioni del soccorso, tutte le forze di polizia, la prefettura, l’amministrazione comunale, e tra gli altri il ministro Altero Matteoli, il governatore della Toscana Claudio Martini, e il presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini. Davanti, in via S.Francesco presidiata dalle forze dell’ordine e in piazza Nieri e Paolini, era assiepata una folla che attendeva Silvio Berlusconi. La prima tappa del presidente del Consiglio fu sulla scena del disatro, insieme a Bertolaso e all’ad delle Ferrovie Mauro Moretti (anche il ministro degli Interni Roberto Maroni era subito giunto in via Ponchielli). Ma quando il premier scese dall’auto, scoppiò il finimondo. Cittadini di sinistra cominciarono a gridare insulti, urlando in coro "Papi" (il nomignolo affibbiatogli ai tempi) e "Buffone", e molti gettarono anche monetine. Lo strepito della contestazione copriva i "Silvio-Silvio" dei sostenitori. Così il presidente del consiglio dovette correre verso l’ingresso del Comune, protetto dalla scorta, e l’edificio venne blindato. I controlli per accedere alla conferenza stampa furono pressanti.

Quel pomeriggio Berlusconi annunciò decreti per "lo stato d’emergenza" e "la ricostruzione degli edifici di via Ponchielli a carico dello Stato". Promise: "Non ci saranno ripercussioni sul turismo", anche se quell’estate iniziata coi bagni silenziati e le bandiere a mezz’asta lasciò attoniti anche i villeggianti.

Di quel terribile giorno restano alcuni fatti certi. In precedenti drammi nazionali l’arrivo di un presidente del Consiglio non era mai stato così immediato. In Parlamento il Governo appoggiò la rapida approvazione della "Legge Viareggio", sostenuta anche dall’onorevole Deborah Bergamini, con cui furono velocemente erogati 10 milioni ai sopravvissuti. La giunta Lunardini, poi caduta prima della fine del mandato, fece un lavoro grandioso per gli aiuti ai parenti delle vittime e a chi con il rogo aveva perso tutto. Sul piano personale, però, la contestazione subìta lasciò un segno indelebile nei pensieri del leader di Forza Italia.

