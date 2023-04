Strage, familiari a Firenze Un vertice per la sicurezza

In attesa che la Cassazione, a cui hanno fatto ricorso tutti gli imputati condannati nell’Appello bis per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009, fissi la data per l’udienza; prosegue la mobilitazione dell’associazione “Il mondo che vorrei“ che alla richiesta di verità e giustizia per le 32 vittime della strage da sempre, da quattordici anni ormai, accompagna quella di sicurezza sui binari. E di sicurezza del trasporto ferroviario i familiari delle vittime, con l’associazione presieduta da Marco Piagentini, oggi parleranno con i vertici di Ansfisa (l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria Stradale Autostradale) a Firenze.

L’incontro è stato richiesto dall’associazione “Il mondo che vorrei“ dopo che lo scorso 3 febbraio un treno carico di Gpl (come quello che deragliò la notte del 29 giugno per il cedimento di un assile) è stato fermato alle porte della stazione di Viareggio per un principio di incendio all’impianto frenante "e che per buona sorte – aggiunge “Il mondo che vorrei“ con “Assemblea 29 giugno“– non ha avuto conseguenze". Nell’occasione saranno approfondite le cause che hanno determinato quell’incidente, e i protocolli di prevenzione adottati dal 29 giugno ad oggi. Dalle 10.30 alle 13, durante le ore in cui si svolgerà l’ incontro, verrà promosso inoltre un presidio di fronte alla stazione di Santa Maria Novella e presso entrata nella sede Ansfisa lato scalinata in via Alamanni.

Nel frattempo di avvicina il quattordicesimo anniversario del disastro del 29 giugno, che ancora attende giustizia. E la speranza che entro quel giorno la vicenda processuale possa chiudersi definitivamente si fa sempre più labile. Dal momento della notifica per l’avviso di fissazione dell’udienza, dovranno infatti passare almeno trenta giorni per il termine a comparire.