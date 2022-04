Strage di Viareggio, il giudice è sempre positivo al Covid: slittano le udienze

Viareggio, 11 aprile 2022 - Slittano nuovamente, sempre per la positività al Covid di un giudice del collegio che non si sarebbe ancora negativizzato, le udienze del processo di appello per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Secondo quanto si apprende da fonti legali, dopo le udienze dell'11 e del 14 aprile, slitterà anche quella che era inizialmente prevista per domani. In base alle previsioni si tornerà in aula il 28 aprile prossimo, data nella quale era già stata calendarizzata un'udienza, per la requisitoria della procura generale