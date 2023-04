Strage di Viareggio, il presidio alla stazione. "Un’agonia attendere giustizia"

Viareggio, 29 aprile 2023 – Verità, sicurezza e giustizia. Sul grande striscione posto davanti all’ingresso della stazione di Viareggio campeggiano le tre parole chiave della lotta portata avanti dall’associazione ‘Il mondo che vorrei’. Verità, sicurezza e giustizia per le trentadue vittime della strage del 29 giugno 2009.

Pretese ma non ancora ottenute dopo quasi 14 anni. "La verità la conosciamo tutti, fin dall’inizio – dichiara Daniela Rombi – era chiara, evidente eppure siamo ancora qua... La giustizia non arriva anzi, a ogni grado di giudizio, ne perdiamo un pezzetto per strada. La sicurezza invece dovrebbe essere di tutti e per tutti e il nostro compito è quello di promuovere una cultura della sicurezza non solo in ferrovia, ma in ogni luogo di lavoro".

Il presidio di questa sera, 29 aprile, alla stazione di Viareggio è un’altra tappa di questo percorso infinito di cui non si vede ancora la fine. È anche un modo per fare quadrato, per smuovere l’opinione pubblica, per non abbassare la guardia in attesa dell’ultima sentenza della Cassazione che tarda ad arrivare.

"È un’altra agonia dopo quella vissuta per i nostri cari - continua Daniela Rombi - stare qui ad aspettare senza sapere nulla è la cosa peggiore". Accanto all’associazione, oltre alle persone comuni, i macchinisti e i ferrovieri che dall’interno stanno chiedendo a gran voce più sicurezza nel trasporto ferroviario. "Quello che è successo a Viareggio è una logica conseguenza dello stato delle ferrovie in Italia - aggiunge Marco Piagentini - è inutile che continuano a raccontarci la favola che i nostri treni sono i più sicuri in Europa". Un messaggio chiaro all’immobilismo delle istituzioni. "Purtroppo nessuno a livello locale, regionale e nazionale interviene per cambiare le cose. Noi siamo stanchi di andare per tribunali eppure andiamo avanti. Lo dobbiamo alle nostre vittime e alla nostra città che attende ancora giustizia".

Michele Nardini