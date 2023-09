"Strage di Stazzema: Mulina "Cartello per Modigliani. Vergogna"".

La richiesta è una sola: ripristinare il cartello che ricorda la strage del 12 agosto 1944 a Le Mulina, altrimenti ci penserà il gruppo labaro Martiri di Mulina. Parola di Giuseppe Vezzoni, il quale rivolge il suo accorato appello al sindaco Maurizio Verona. "La terra di Stazzema, dove impera l’antifascismo e trasuda di ’Bella Ciao’ – scrive – il soggiorno a Retignano dell’artista Modigliani ha trovato la sensibilità del sindaco e della giunta con un cartello che giustamente ricorda quell’episodio. Al contrario, non è stata ancora trovato la sensibilità necessaria per apporre un cartello storico che informi che la frazione fu luogo della strage nazifascista. Si provveda quindi a ripristinare il cartello nel 2024 in previsione dell’80° anniversario, altrimenti lo faremo noi insieme ai cittadini che vorranno condividere questa doverosa iniziativa".