Strage di Sant’Anna "Luoghi in abbandono"

Giuseppe Vezzoni del Gruppo Labaro Martiri di Mulina di Stazzema torna a rimarcare: "Si profila un brutto quadro per Mulina per l’80° dalla strage". "Fra i progetti che hanno ottenuto finanziamenti attraverso il Pnrr – dice – non si trova niente per quanto concerne la valorizzazione della memoria delle vittime perpetrate dai nazifascisti a Mulina. Nemmeno a favore della realizzazione del museo della resistenza evangelica o del sacrificio del clero versiliese, pisano e lucchese. L’amministrazione di Stazzema ha presentato un progetto finalizzato alla realizzazione Museo o alla valorizzazione della memoria delle vittime di Mulina? Per quanto concerne la chiesa di San Rocco, i lavori per la sistemazione del tetto non sono ancora iniziati. E’ in aumento la probabilità che la chiesa della medaglia d’oro don Fiore Menguzzo non sia agibile in occasione dell’80° anniversario della strage e cresce il timore che per quell’occasione anche l’edificio in costruzione della Materna Martiri di Mulina non sia ultimato"