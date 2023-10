Strage di alberi in Versilia. Vie ko da Lido a Stazzema

Sembrava che le scuole chiuse ieri per allerta meteo arancione, in tutta la Versilia ad eccezione di Pietrasanta fossero un’esagerazione. Durante la giornata non è successo nulla, ma tra le 20 e le 21 sulla costa s’è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato distruzioni soprattutto a Torre del Lago, ma ha abbattuto alberi anche a nord di Viareggio.

Il fortunale sembrava uguale a quello di domenica notte, con pioggia violenta e raffiche di vento che però avevano causato solo qualche breve allagamento stradale, e un piccolo smottamento su una strada privata a Montemagno di Camaiore. Ma stavolta il terreno già allentato dalle piogge continue degli ultimi giorni non ha retto. Soprattutto non hanno retto le radici degli alberi. Due pini sono stramazzati trasversalmente al viale Fratelli Rosselli di Lido di Camaiore, e in via Boccella;in piazza Abba al Magazzeno e varie piante di privati a Trescolli, e a Migliano. "Altri alberi sono venuti giù in almeno cinque frazioni collinari – ha detto ieri notte il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci – tra cui Pontemazzori, Orbicciano e Casoli, Seimiglia, Pedona – Abbiamo subito minviato due ditte a rimuovere tronchi e rami, e staamani la viabilità sarà libera". In centro, sulla via nuova di Casoli, è crollato un ponteggio edile ma non ci sono stati danni ad auto e persone. Però la frazione delle Seimiglia è rimasta senza energia elettrica. Chiusa la provinciale a Valpromaro sempre per alberi stramazati: nella frazione sono volate via anche tegole di tetti.

A Pietrasanta il viale Apua è stato chiuso al traffico tra le vie Unità d’Italia e Primo Maggio per lo stramazzamento di due tigli su entrambe le corsie, nella zona tra la rotatoria Folon e l’Aurelia. La protezione civile e una ditta specializzata sono intervenute per la rimozione. Segnalato un albero caduto anche sul guard rail dell’A12 tra Viareggio e Torre del Lago direzione Pisa. Un altro albero è venuto giù nello Stazzemese a Pomezzana, che con Arni (già isolata dalla frana rocciosa dei giorni scorsi) sono rimasti al buio. e a Pomezzana.

chiudono tutto.

Il maltempo c’è e continuerà. L’allerta arancione è stato prorogato fino alla mezzanotte di ieri, e per oggi siamo al codice giallo, per lo meno fino alle 8 di stamani. Poi è atteso un miglioramento.