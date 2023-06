Strage del 29 giugno Presidio in Cassazione

Si svolgerà domani dalle 9,30 fino a mezzogiorno e mezzo circa il presidio dei familiari delle vittime della strage di Viareggio davanti al Palazzo della Corte di Cassazione a Roma. L’iniziativa è promossa dall’associazione dei familiari “Il Mondo che vorrei” e sostenuta da ‘Assemblea 29 giugno’ e ferrovieri. Il presidio per pretendere la fissazione della data del processo di quinto grado (Cassazione-bis!) e per rivendicare la sicurezza del trasporto ferroviario. Il fascicolo processuale, da Firenze, è stato trasmesso a Roma dopo tanti mesi in cui era rimasto negli uffici della Corte di Appello. Dal 30 giugno 2022, data del processo di Appello-bis a Firenze, avrebbe dovuto essere inviato a Roma sin dal mese di dicembre. "Invece, distrattamente (o volutamente?) – rimarcano i familiari delle vittime – è rimasto nel cassetto della vergogna e solo per la protesta dei familiari, degli avvocati e dei cittadini, ha preso il volo verso la Cassazione a fine maggio".