Strage, 14 anni aspettando giustizia "Intanto i treni continuano a gridare"

di Martina Del Chicca

Oggi, 29 aprile, sono tredici anni e dieci mesi dalla strage ferroviaria del 29 giugno 2009 che, ancora, aspetta giustizia. O quello che resta della giustizia, assottigliata dalla prescrizione che col tempo ha cancellato i reati di incendio, lesioni gravi e gravissime e omicidio colposo; ma non le ferite lasciate dal deragliamento del treno merci carico di Gpl esploso alle porte della stazione. L’unico reato che resta in piedi in questo lungo iter giudiziario, arrivato all’ultimo atto, la Cassazione-bis, è il disastro ferroviario. E stasera, 29 aprile alle 21, i familiari delle 32 vittime di quella notte d’inferno con un presidio alla stazione chiederanno pubblicamente alla giustizia "di chiudere questa drammatica pagina". "Mentre tanto c’è ancora da fare affinché sia garantita la sicurezza sui binari" dice Marco Piagentini, presidente dell’associazione ’Il mondo che vorrei’.

"Chiediamo alla città di partecipare al presidio, come sempre ha fatto in questi anni. Perché è solo attraverso la partecipazione – prosegue Piagentini – che possiamo cambiare in meglio le cose. E perché il rumore di questa città possa smuovere il silenzio della Cassazione", che si attende convochi la prima udienza. Ad ottobre l’ex Ad delle Ferrovie, Mauro Moretti, compirà 70 anni. "E per la legge, nonostante sia già stato giudicato colpevole e condannato a 5 anni nel processo di Appello bis, non potrà più andare in carcere – spiega Piagentini –. Di fatto non si assumerà la responsabilità di quanto avvenuto a Viareggio il 29 giugno, per tutte le omissioni sui controlli del trasporto ferroviario che cinque tribunali gli hanno contestato". "Non è giustizialismo quello che chiediamo, ora che la verità è stata stabilita. È semplicemente giustizia" aggiunge il presidente de ’Il mondo che vorrei“.

E insieme ai ferrovieri, che accompagnano da 14 anni il cammino dei familiari delle vittime della strage, "Il presidio di questa sera sarà anche l’occasione per fare un un punto sui protocolli di sicurezza e le lacune che ancora esistono nel trasporto ferroviario. L’incidente avvenuto a Viareggio il 3 febbraio, quando un principio di incendio si è sviluppato da un carro cisterna carico di Gpl, e il più recente deragliamento del carro merci a Firenze, sono segnali evidenti di qualcosa che continua a non funzionare. E noi non possiamo accettarlo" conclude Piagentini.