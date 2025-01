Strade Tre zone messe in sicurezza

Tre punti nevralgici per la viabilità cittadina presto saranno messi in sicurezza grazie agli interventi disposti dal Comune. Si tratta del parcheggio all’ex Asl in via Garibaldi, dove ogni giorno cercare un posto auto mette a rischio le sospensioni dell’auto, il terminal bus e varie radici sporgenti nella zona della Marina, quest’ultime diventate spesso delle "trappole" come la vicenda della giovane di cui abbiamo scritto giorni fa. Gli interventi rientrano nella tabella di marcia prospettata a fine 2024 dall’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci. "Per la sosta all’ex Asl, in parte già ripristinata lo scorso anno – spiega – stiamo intervenendo nella porzione più a mare dove, a causa del piano sterrato, si formavano buche profonde in corrispondenza della curva rendendo pericoloso anche il semplice passaggio di un’auto. Stiamo asfaltando questo tratto, in vista del massiccio afflusso di visitatori atteso per San Biagio e i corsi di Carnevale, per risolvere la criticità più urgente: l’intervento di messa in sicurezza sarà poi completato su tutto il piazzale".

Sempre a proposito di circolazione sicura, la prossima settimana riprenderà dalle vie Cortona e Magenta il piano avviato nel 2023 sulla Marina per eliminare le sporgenze causate dalle radici degli alberi, grazie anche al contributo dei cittadini attraverso le segnalazioni inviate all’Urp del Comune. "Daremo priorità – prosegue Marcucci – alle situazioni in cui le verifiche di staticità delle piante hanno dato esito positivo o dove siano state eseguite rimozioni a cura dei privati".

Missione compiuta, infine, alla pensilina del terminal bus dove alcune mattonelle autobloccanti si erano spaccate rendendo sconnesso il passaggio pedonale. Infine, sempre al terminal, è previsto a strettissimo giro un intervento di colmatura delle sconnessioni nel parcheggio sterrata, e un’analoga operazione sarà effettuata anche all’area Botti in via Martiri di Sant’Anna.