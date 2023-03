Strade rifatte e parcheggi Investimenti da 8,5 milioni

Il consiglio comunale ha approvato nella seduta di lunedì il bilancio di previsione 2023-25, "frutto di un lavoro lungo e faticoso", spiega il sindaco Marcello Pierucci. E proprio il primo cittadino analizza i punti salienti del bilancio. "Partendo dalle opere pubbliche, proseguiamo nella rigenerazione urbana della città: dal capoluogo, con il progetto ‘Porta Nova’, fino al Lido con l’Arlecchino – snocciola –, e poi Capezzano, con la prosecuzione della messa in sicurezza della Sarzanese e altri interventi mirati, e le frazioni collinari che si doteranno di nuovi parcheggi. In totale abbiamo stanziato due milioni e mezzo per i parcheggi e quasi sei milioni per interventi sulle strade. Il Piano triennale delle opere pubbliche vale quasi sei milioni di euro". Per gli eventi turistico-culturali, spicca "la Prima estate, che insiste nell’imporsi come uno degli eventi di punta dell’estate musicale europea. Tante novità, poi, in arrivo per il capoluogo". "Sport e scuola continuano a essere il fiore all’occhiello dell’amministrazione – continua Pierucci – che si prepara a un salto di qualità logistico per quel che riguarda gli impianti sportivi. Per lo sport, abbiamo voluto riassegnare un assessorato dedicato dopo anni di assenza, abbiamo progetsti importanti tanto negli investimenti ‘sociali’, con oltre 250mila euro che annualmente trasferiamo alle società sportive del territorio, quanto in quelli strutturali, con due milioni e mezzo di lavori nel triennio". In merito ad ambiente e sociale, "ci siamo da tempo imposti come uno dei Comuni migliori della nostra area – sottolinea il sindaco – e vogliamo mantenere alti gli standard. A Camaiore abbiamo portato la differenziata dal 26 per cento all’80 in poco tempo, con tanti altri servizi accessori, e a Camaiore nessuno viene lasciato solo e nessuno dorme per strada". Questi i progetti. E i numeri? "La nuova frontiera di opportunità rappresentata dal Pnrr è stata affrontata con forza e tanta capacità: nel giro di qualche mese abbiamo portato a Camaiore quasi nove milioni di euro, di cui sei per un intervento strategicamente cruciale come la rivalorizzazione del mercato ortofrutticolo – spiega ancora Pierucci –; mai si erano viti così tanti soldi in così poco tempo nel nostro Comune. Tutto questo continuando a ridurre il livello d’indebitamento dell’ente, dai 58 milioni del 2006 ai 45 previsti nel 2025. Siamo pronti a mettere finalmente in pratica la nostra visione della città – conclude –; Camaiore ha ingranato la marcia in più".

RedViar