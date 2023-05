"Strade lasciate rotte Le aziende provvedano"

L’amministrazione comunale, con l’ufficio tecnico, ha intimato ai gestori dei servizi pubblici di acqua e gas il ripristino definitivo delle tracce sull’asfalto realizzate nel passato e sulle quali non sono poi stati fatti interventi di sistemazione definitiva. Un problema che si trascina: arriva la richiesta di interventi per opere di emergenza o magari per nuovi allacci, il Comune concede l’utilizzo del suolo pubblico, si eseguono i lavori ma poi finisce per restare una toppa sulla strada pubblica. Da qui l’ultimatum esercitato dal Comune perché i concessionari di acqua e gas provvedano alla realizzazione di opere definitive. Sono complessivamente sessanta i tratti di strada da sistemare. "Una situazione che si protraeva da troppo tempo – spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano – sono anni che non si adempiva a questi lavori e la sollecitazione, accolta dai concessionari di acqua e gas, permetterà in queste settimane di sanare situazioni anche critiche, restituendo alle strade più sicurezza e decoro".