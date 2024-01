Strade danneggiate. Partiti i lavori di ripristino

Sono partite nei giorni scorsi sul territorio di Massarosa le operazioni per il ripristino e la riparazione di alcune strade danneggiate dalle abbondanti precipitazioni che hanno colpito la Versilia tra i mesi di ottobre e novembre. Le piogge hanno causato diversi cedimenti stradali, soprattutto in corrispondenza di griglie, tombini e condotti, che hanno determinato la formazione di buche o avvallamenti sulla carreggiata, con un conseguente aumento della pericolosità per chi percorre i tratti di strada interessati dal fenomeno. I principali interventi si sono resi necessari soprattutto in via Cavalieri di Vittorio Veneto, nel capoluogo: a causa del deposito di piante all’interno di una tubazione, la forza dell’acqua ha provocato il rigonfiamento della pavimentazione stradale, con il conseguente sollevamento di griglie e pezzetti della rete di regimazione delle acque e il loro cedimento. Il fenomeno ha provocato l’allagamento della strada, causando disagi sia per le abitazioni della zona, sia per le attività. I lavori si sostanziano in interventi di riparazione delle infrastrutture esistenti, opere di regimazione idraulica, rimozione e trasporto a discarica dei detriti presenti sulla sede stradale e dei materiali di risulta e ripristino del mano stradale.

"Si tratta di lavori dovuti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – importanti per la sicurezza, anche in previsione di altri fenomeni di maltempo. L’ammontare complessivo dell’intervento ammonta a oltre 20mila euro". Punta alla sicurezza la sindaca Simona Barsotti: "Il maltempo autunnale ha causato diversi disagi e danni – le sue parole – stiamo cercando di ripristinare ogni situazione per la messa in sicurezza".