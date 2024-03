Strada vicinale ad uso pubblico. I privati insorgono

La guerra di vicinato scoppiata sei mesi fa in via Aiolo, a Capezzano Monte, sembrava si fosse conclusa a dicembre con il suo inserimento nell’elenco delle strade vicinali ad uso pubblico su delibera del consiglio comunale. Macché: i proprietari del tratto finale (nella foto), che a settembre annunciarono di voler collocare una sbarra per impedirne l’accesso ai non autorizzati, hanno deciso di ricorrere contro la delibera di consiglio, che fu votata su richiesta di circa 40 abitanti. Battaglia giudiziaria che potrebbe essere scongiurata dalla mediazione in programma domani alle 16 alla Camera di commercio di Viareggio, su domanda presentata dai proprietari intenzionati a chiudere quel tratto di strada. Il Comune, con delibera di giunta, ha affidato la propria difesa all’avvocato Marco Orzalesi.