"Strada in sicurezza. Nuovo sopralluogo"

I timori per la sicurezza della frana di Fibbialla, lanciati da Andrea Andreini e Giampaolo Bertola, hanno scatenato la reazione degli assessori Graziano Dalle Luche e Iacopo Menchetti: "Non sapevamo nemmeno se fosse il caso di rispondere a certe affermazioni, prime di fondamento, faziose e pretestuose che rispondo soltanto ad esigenze di comodo elettorale. L’ufficio tecnico con il coordinamento dell’assessore Dalle Luche ha passato ore a lavorare, in urgenza e velocità, per mettere in sicurezza il versante su cui si è verificato il cedimento. In parallelo sono iniziate le verifiche tecniche che proseguiranno nei prossimi giorni. È stato un lavoro di raccordo e congiunto, visto che anche l’assessore Menchetti era sul posto ed ha contribuito, abitando nella zona delle Seimiglia. Dopo lo smottamento, è stata liberata la strada e si è proceduto alla messa in sicurezza provvisoria con 15 metri lineari di geoblock. Il giorno successivo abbiamo aggiunto altri geoblock arrivando a 50 metri lineari per la sicurezza del fronte più fragile. Dire che non ce ne siamo interessati, quindi, è soltanto pretestuoso". Nuove verifiche tecniche stamani.