Storditi dalla Bohème sessantottina Dicono una cosa e ne fanno un’altra

Ve le ricordate le telenovelas brasiliane col doppiaggio mai sincronizzato tra audio e bocca degli attori? L’effetto della Bohème di Gayral e Ouvrard è questo: i cantanti dicono una cosa e in scena ne accade un’altra. Al Pucciniano dovrebbero togliere i tabelloni coi sottotitoli, almeno chi non conosce il libretto non va in confusione. Ma ormai è la norma nei teatri lirici: registi e scenografi devono scombussolare tutto, altrimenti non sono à la page. Ne esce ridicolizzata non solo l’opera di Puccini, ma anche il Movimento del ’68. Peccato. Il cast vocale è quasi sempre superbo. I costumi belli, le scene in sé ben fatte anche se non aderenti alla storia, e la regia propriamente detta (personaggi e masse) è accurata, spettacolare. Ma con le trovate racconta tutt’altro che la Bohème.

Così iniziano le istruzioni del libretto di Bohème: "Ampia finestra dalla quale si scorge una distesa di tetti coperti di neve. A sinistra, un camino". Rodolfo: "Nei cieli bigi guardo fumar dai mille comignoli Parigi (additando il camino senza fuoco) e penso a quel poltrone di un vecchio caminetto ingannatore che vive in ozio come un gran signore". Perché queste parole, se non ci sono tetti, né comignoli, nè tanto meno il caminetto? Rodolfo: "L’amore è un caminetto che sciupa troppo...". Invece accendono un falò di carta in un secchio di ferro. Marcello (additando il suo quadro): "Bruciamo il Mar Rosso?". Rodoldo: "No. Puzza la tela dipinta". Quale tela che non c’è? Rodolfo: "Luigi Filippo! M’inchino al mio re!". Ma nel 1968 c’è Charles de Gaulles, bersaglio esplicito dell’ultimo atto. Benoît arriva a riscuotere l’affitto con 5 inedite bambine (figlie?). Marcello: "Olà! Date una sedia". Invece lo fanno sedere sul divano. Schaunard: "Al quartiere latino ci attende Momus" (ma il café sarà un altro). Mimì: "Di grazia, mi si è spento il lume". In mano ha una pila col manico. Rodolfo "Qui c’è tanto freddo. Segga vicino al fuoco" (una stufetta). Rodolfo: "Non stia sull’uscio; il lume vacilla al vento". La pila a batteria vacilla al vento? Poi cercano la chiave caduta con le lampade di una piantana, mentre sul tavolo c’è l’albero di Natale con le lucine: squattrinati, ma la corrente non gliel’hanno tagliata. Ed ecco il clou del primo quadro: "Che gelida manina...", pronunciata senza toccarsi le mani, Mimì e Rodolfo sono separati dall’albero di Natale. Seduzione col festone natalizio, e vanno a letto.

Si potrebbe andare avanti così verso dopo verso, ma limitiamoci allo stupefacente. Il secondo quadro s’apre senza il citato Café Momus: il locale è senza insegna, nelle note di regia sarebbe il Flore degli esistenzialisti francesi. Tra i venditori, Mimì chiede: "Mi sta bene questa cuffietta rosa?". Macché, è un cappello da Babbo Natale bianco e rosso. Bambine e ragazzi: "Ecco Parpignol, Parpignol! Col carretto tutto fior! Ecco Parpignol, Parpignol! Voglio la tromba, il cavallin, il tambur, tamburel. Voglio il cannon, voglio il frustin, dei soldati il drappel". Ma in scena c’è un motocarro, e invece dei giocattoli Parpignol mostra tanti palloncini coi colori della bandiera francese. Ah, la folla della vigilia di Natale è attraversata da cortei di conservatori coi cartelli "Patrie" e "Famille", e invalidi in carrozzina: reduci dal Vietnam e dall’Algeria? E’ in carrozzina anche Alcindoro. Eppure deve "correr di qua... di là...", e ovviamente non ha i pacchi degli acquisti di Musetta. E il finale scoppiettante. Libretto: la gente guarda "da quale via s’avanzano i militari", cioè "La ritirata!". Ritirata sarebbe il rientro in caserma della guarnigione, invece c’è la banda con le majorettes.

Terzo quadro: niente Barriera d’Enfer né doganieri, spazzini fuori scena, le lattivendole e le contadine diventano le donne delle pulizie di un cabaret di Pigalle che è da tutt’altra parte. E mentre lavano il pavimento, dicono: "Burro e cacio! Polli ed uova!". Ma perché, perché le donne delle pulizie devono dire burro, cacio, polli e uova mentre danno il cencio in terra? La nevicata non c’è. Mimì dice al sergente "fantasma": "Sa dirmi, scusi, qual è l’osteria?". L’osteria diventa il palco di un cabaret. Quarto atto. Mimì: "Ho tanto freddo! Se avessi un manicotto!". Un manicotto di pelliccia con gli abiti anni ’60. La soffitta-atelier è tappezzata di pugni bianco rossi, giganteggia una foto di de Gaulles, Mimì muore e c’è l’invasione di manifestanti del ’68 ma con cartelli su pace e ambiente. Cè anche Greta Thunberg e la scritta "Look up", che rinvia al film politico-catastrofista con Streep e Di Caprio.. Tutti manifestano e della morte di Mimì non interessa più nulla a nessuno. La poesia è vaporizzata, dalle speranze artistiche dei giovani si passa alla politica del newspeak orwelliano.

b.n.