Stop siepi sporgenti Sollecito ai privati

Un invito a tagliare siepi e piante laddove siano di intralcio alla circolazione. È quanto fa l’assessore al decoro urbano Adamo Bernardi, a seguito di un sopralluogo sul territorio e di segnalazioni giunte in particolare per alcune strade di Pozzi. I tratti interessati sono quelli di via Barsanti, via Ulivi e via Bottari dove si sono registrate situazioni critiche, in particolare per il transito dei camion diretti alla zona artigianale di via Bottari. A seguito delle segnalazioni inoltrate da alcuni camionisti, l’assessore Bernardi ha constatato di persona come siepi e alberi travalichino talvolta le recinzioni tanto da creare problemi per la sicurezza.

"Effettivamente su queste strade ho trovato piante e siepi sporgenti oltre quanto consentito – sottolinea Bernardi – invito pertanto i proprietari a provvedere al taglio per non incorrere nelle sanzioni previste. Nel caso in cui non si intervenga con le potature, le segnalazioni dovranno essere inoltrate all’ufficio ambiente del Comune e quindi al comando di polizia municipale, passaggio che comporterebbe l’applicazione di sanzioni. Sono fiducioso che i cittadini accoglieranno questa raccomandazione, evitando multe e concorrendo così alla sicurezza delle nostre strade".