Stop pesca il 19 giugno Continueranno i controlli per garantire la pulizia

Sarà possibile pescare sino al 18 giugno nella Riserva Medicea, con una appendice sino al 9 luglio per alcune categorie. Dunque a breve non saranno più rilasciati i permessi in quanto inizierà il periodo di chiusura della riserva, che si protrarrà fino al prossimo autunno. Diversi i motivi della chiusura dell’attività, in primis la salvaguardia dei pesci dato che la ridotta portata del fiume in estate li pone in una condizione già di per sé problematica, poi una doverosa correttezza verso i pescatori che non troverebbero un ambiente consono alle aspettative. In ogni modo la ZRS Riserva Medicea sarà libera e gratuita fino a domenica 9 luglio solo per alcune speciali categorie come i minori di 14 anni (accompagnati da un adulto), i disabili e gli over 65. La chiusura della pesca non significa cessazione della sorveglianza e dei controlli lungo il fiume, attività condotte dai volontari e dalla polizia municipale, per scongiurare la pesca di frodo e un utilizzo improprio dell’area fluviale, magari con l’abbandono di rifiuti.