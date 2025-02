Stop divieti di balneazione. Patto tra Gaia e la Bonifica

Il mantra "Stop ai divieti di balneazione" da tempo è entrato di diritto nell’agenda degli impegni di Gaia, oltre che dei comuni costieri. Potenziare i depuratori, migliorare la rete fognaria eliminando perdite e altre criticità, aumentare il controllo delle condotte attraverso strumenti tecnologici che consentono di intervenire in tempo reale, promuovere tavoli di confronto per coinvolgere tutti i soggetti interessati nell’intero comprensorio apuo-versiliese. A questo lotto di azioni messe in campo da Gaia, si aggiunge ora una nuova sinergia considerata un potenziale valore aggiunto.

La sinergia è quella che il gestore idrico ha siglato con il Consorzio di bonifica proseguendo così il percorso di sviluppo del "Piano strategico della costa apuo-versiliese". Parliamo del progetto che Gaia ha promosso con l’obiettivo di individuare soluzioni innovative per la tutela delle acque di balneazione e la gestione sostenibile del territorio costiero, attraverso anche l’armonizzazione dei sistemi di deflusso idraulico, compresi fognature bianche e fossi. Temi di cui hanno parlato in un apposito incontro il presidente del Consorzio di bonifica Toscana Nord Dino Sodini e il presidente di Gaia Vincenzo Colle. Durante il faccia a faccia il consorzio ha ribadito infatti la sua piena disponibilità a collaborare attivamente allo sviluppo del Piano. L’intesa tra i due enti, in sostanza, punta a garantire una gestione coordinata ed efficace delle risorse idriche attraverso interventi sinergici che possano migliorare la qualità delle acque e la sicurezza idraulica dell’area.

"La collaborazione tra Gaia e il Consorzio di bonifica è fondamentale – ha detto, in proposito, Colle – per affrontare le sfide del territorio soprattutto in un periodo in cui gli effetti dei cambiamenti climatici rendono sempre più urgenti soluzioni condivise e integrate". Un’impostazione che ha raccolto, come detto, il pieno sostegno di Sodini. "C’è un’espressione – ha sottolineato quest’ultimo – che rappresenta bene l’importanza della gestione del reticolo idraulico nella pianificazione territoriale: il mare comincia dai fiumi. Siamo certi che investire su questo progetto porterà benefici all’ambiente e alle nostre comunità. Lavoreremo fianco a fianco di Gaia in questa direzione per programmare analisi e investimenti sul territorio". L’impegno comune tra gli enti si tradurrà in azioni concrete. "L’obiettivo primario – hanno concludo – è quello di una costa più resiliente e sostenibile, a beneficio dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini".