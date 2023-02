Stop barriere nei cimiteri: arrivano piattaforme hi-tech

Saranno utilizzati anche dispositivi di alta tecnologia per mettere a punto il piano di completa eliminazione delle barriere architettoniche nei cimiteri comunali. "E’ una situazione – racconta il sindaco Lorenzo Alessandrini – che intendiamo risolvere entro la fine del mandato così da azzerare ogni ostacolo. Infatti il cimitero di Seravezza è distribuito su tre piani, oltre ai loculi a due livelli, e dovremo installare elevatori di alta tecnologia e piattaforme di ingresso che permettano di salire e scendere. A Querceta la situazione è un pò più semplice ma c’è sempre da eliminare ostacoli per chi ha difficoltà di andare al secondo piano o scendere nei sotterranei, tenendo conto che la frazione è assai popolosa e l’accesso alle tombe comunque è problematico ed è necessario evitare che la gente, soprattutto gli anziani, debbano forzatamente fare le scale. E’ fondamentale togliere le barriere architettoniche per permettere di omaggiare i propri cari. Per questo – prosegue – da tempo abbiamo avviato una serie di interventi nei cimiteri: abbiamo appena rifatto i vialetti a Querceta, mentre a Seravezza questo lavoro è in via definizione; sono già in gara quelli di Basati e poi, a ruota, interverremo su quelli del cimitero della Cappella"

Fra.Na.