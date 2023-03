Stop alle dipendenze I professori delle scuole a lezione dagli operatori Asl

Venti operatori delle dipendenze provenienti dai 12 Serd dell’Asl, con la Versilia in prima fila, sono diventati formatori locali e nel prossimo anno scolastico avranno l’opportunità di sviluppare il progetto "Unplugged" per il contrasto all’uso di stupefacenti, coinvolgendo nella formazione i docenti degli Istituti comprensivi. I docenti, una volta formati, realizzeranno 12 unità didattiche copn gli alunni dai 12 ai 14 anni.

L’iniziativa ha dimostrato la sua efficacia preventiva in molti studi, indagando soprattutto il rafforzamento delle capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio da parte degli adolescenti, all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali. In particolare, il programma agisce su competenze personali (problem solving e decision making) e abilità sociali come l’assertività o la capacità di rifiuto; e infine si focalizza su percezioni e informazioni sulle sostanze. Il progetto è stato individuato dalla Regione tra gli approcci metodologici di maggior efficacia e per questo inserito come obiettivo strategico nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025.

L’Asl ha adottato questo tipo di iniziativa nel tempo, coinvolgendo negli ultimi anni circa 25 istituti comprensivi attraverso l’area delle dipendenze e il servizio di educazione e promozione alla salute e dal 2015, nella Zona Apuane, sono stati coinvolti oltre mille studenti e sono stati formati 71 docenti. Le azioni sono state sviluppate in 10 scuole secondarie di primo grado (49 classi seconde). Il responsabile dell’area delle dipendenze aziendale Maurizio Varese ha ritenuto importante rafforzare l’aspetto della prevenzione nei Serd, oltre che la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, e quest’anno ha voluto investire nel campo della prevenzione promuovendo, in collaborazione con la formazione aziendale, un corso di 20 ore svolto da master trainer del coordinamento nazional, e rivolto appunto agli operatori delle dipendenze di tutti i Serd.

C’è quindi l’impegno a creare un sistema integrato di collaborazioni strutturate fra Asl, scuola e famiglie per attivare percorsi di protezione importanti nella fase evolutiva degli adolescenti e sviluppare queste azioni preventive in tutto il territorio dell’Asl. Gli operatori formati sono psicologi, educatori professionali e assistenti sociali dei Serd. "Formano un’ottima squadra – si legge in una nota dell’Asl –: sono entusiasti e motivati e hanno intenzione di mettere energie e competenze a disposizione della comunità, aggiungendosi allo staff già operativo, che da anni porta avanti la progettazione “Unplugged”".

