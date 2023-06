Stop alle biciclette abbandonate Operazione decoro alla stazione

Stop a bici abbandonate, magali lasciate legate ai pali e senza ruote. L’amministrazione comunale si appresta a un nuovo riordino, in particolare nell’area della stazione di Querceta, già oggetto di un capillare intervento effettuato all’inizio dell’anno. In quell’occasione fu emesso un avviso di rimozione delle bici, alla cui scadenza seguì la raccolta e lo smaltimento da parte di Ersu. Un’operazione che sta per ripetersi: prima è prevista l’apposizione di un avviso da parte della polizia municipale e quindi, trascorso il lasso di tempo indicato, partirà la rimozione. Nel frattempo l’amministrazione provvederà alla creazione di nuovi stalli. "La carenza di posti e qualche disattenzione – spiega Adamo Bernardi, assessore al decoro urbano – fa sì che si trovino con grande frequenza bici sui marciapiedi e legate a pali della segnaletica, come avviene su via Aurelia e in piazza Alessandrini. Per evitare questi parcheggi selvaggi, a breve realizzeremo vicino alla stazione nuovi stalli per biciclette così che si trovi facilmente posto, garantendo l’ordine della zona".

Il contrasto all’abbandono dei mezzi è uno degli impegni che l’amministrazione comunale sta portando avanti sin dall’inizio del mandato, prima con un censimento e poi con la rimozione di auto, roulotte, scooter lasciati in piazzole o ai bordi delle strade per un ammontare a oggi di circa trenta mezzi. Sempre in tema di decoro urbano, si stanno portando avanti i tagli di erba nei parchi, parcheggi e cimiteri, mentre per le strade l’operazione di taglio capillare comincerà a fine mese. "Questa continua alternanza di pioggia e di sole – sottolinea Bernardi – rende indubbiamente più rapida la crescita. Oltre ai tagli in corso in diversi spazi pubblici, a fine mese prenderà il via il taglio più capillare lungo le strade, così da fare un intervento risolutivo per l’estate".

Fra.Na.