’Stop’ allagamenti al Pollino Il Consorzio di bonifica potenzia l’impianto idrovora del Mandriato

Ad ogni pioggia abbondante gli allagamenti erano una costante al Pollino e dintorni. Un disagio che per gli abitanti resterà solo un lontano ricordo visto che il Consorzio di bonifica ha ultimato il potenziamento dell’impianto idrovoro del Mandriato, in modo da ridurre il rischio di allagamenti nell’area del fosso Chiusa. È stato il sindaco Alberto Giovannetti ad aggiornato i residenti della zona dopo le loro richieste di verifica sullo stato dei lavori pervenute in municipio. "Nel 2020 – ricorda il primo cittadino – avevo raccolto personalmente le segnalazioni di alcuni abitanti e le avevo trasmesse, tramite i nostri uffici, all’ente di bonifica per risolvere i disagi che ad ogni pioggia di una certa entità si verificavano nella zona". A causa di un’insufficiente deflusso dell’acqua, infatti, l’area si allagava sempre rendendo necessario l’intervento in emergenza con pompe a elica. Per attivarle, però, doveva sempre essere chiusa al transito dei veicoli l’incrocio tra via Santo Spirito e via Pontenuovo, causando difficoltà anche alla circolazione.

"I tecnici del consorzio – prosegue Giovannetti – ci hanno confermato che la scorsa estate c’è stato un intervento di potenziamento tecnico all’impianto idrovoro in via del Mandriato. L’obiettivo era di sfruttarne la capacità con la massima efficienza e mettere così al riparo da nuovi allagamenti la zona del Pollino interessata da questo fenomeno". Il sindaco, infine, ringrazia il Consorzio di bonifica per l’intervento realizzato a tutela della sicurezza idraulica del territorio, in particolare di una zona fragile a causa della sua conformazione.