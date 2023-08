Stop al pallone in piazza Pertini Consentito a ragazzi fino a 11 anni

I baby Maradona sono banditi in piazza Pertini. Adesso c’è l’ordinanza che impone lo stop al gioco del calcio nell’area pedonale a seguito delle lamentele dei residenti e anche alla luce dei possibili danni che possono essere arrecati a quello spazio recentemente riqualificato. Per la verità il divieto – che appare così in controtendenza nell’era dei giovanissimi incollati a cellulare e play station – non è assoluto: sarà infatti consentito giocare a pallone esclusivamente ai bambini fino al compimento di 11 anni e nella sola fascia dalle 15,30 alle 19,30 di ogni giorno. I genitori o comunque le persone esercenti la potestà genitoriale (o in ogni caso preposte alla sorveglianza dei bambini) dovranno "vigilare costantemente affinché il gioco sia svolto con modalità tali da non costituire pericolo per il patrimonio pubblico e privato, ne’ sia di ostacolo alla regolare e giusta fruizione della piazza da parte di altri utenti, con particolare riferimento al fatto che il pallone non debba finire sulla carreggiata, e devono altresì vigilare con particolare attenzione affinché i bambini non escano dalle aree pedonali, portandosi sulla carreggiata". Ultimamente infatti sono lievitate le proteste da parte di cittadini e frequentatori sia per possibili danneggiamenti ma anche per la vera e propria ’occupazione’ di piazza Pertini, con difficoltà di passaggio da parte dei pedoni. Adesso in caso di mancata sorveglianza saranno i genitori, oltre a risponderne civilmente e penalmente, a incappare nelle multe previste da legge nel caso il minore venga pizzicato a palleggiare fuori orario. Il provvedimento, per la verità, non è nuovo: già nel 2017 l’allora sindaco Riccardo Tarabella fece la stessa scelta in un’ottica di vivibilità e di pubblico godimento delle piazze.

Francesca Navari