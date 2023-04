Stop ai rifiuti in spiaggia "Gemellaggio con i danesi in difesa dell’ambiente"

VIAREGGIO

L’amore per l’ambiente riesce ad unire anche culture diverse. Dopo il bellissimo evento che ha visto studenti e associazioni protagonisti nella pulizia della spiaggia lungo la foce del fiume Frigido a Massa, grazie al Consorzio 1 Toscana Nord si è tenuto un altro importante appuntamento: gli studenti del Liceo Classico Carducci, insieme ad una classe della scuola danese New Nordic Youth School di Hundested, muniti di guanti, sacchetti e pinze “acchiappa rifiuti” hanno, infatti, tolto plastica e multimateriale anche dalla spiaggia libera di Viareggio.

L’appuntamento ha visto protagonisti circa 35 ragazzi (20 studenti danesi e 15 italiani) che hanno partecipato ad un “gemellaggio green” legato ad un progetto Erasmus Plus. Nei tanti sacchetti – riempiti completamente nel giro di un’ora – bottigliette di plastica, resti di pic nic di Pasquetta, lattine, cartacce, ma anche scarpe, calzini, coltelli da cucina e uno pneumatico, riportato a riva dal mare. I rifiuti sono poi stati rimossi da Sea Ambiente spa.

Prosegue con successo, quindi, il ciclo di eventi che vede protagonisti gli studenti delle scuole del Comprensorio che hanno partecipato al progetto “1000 occhi e 1000 mani curano e rendono più sicuri i corsi d’acqua” organizzato dall’Ente di bonifica. Il progetto, che ha visto coinvolti oltre 2mila studenti e ben 105 classi – oltre all’aumento della sicurezza idraulica attraverso la manutenzione dei corsi d’acqua – ha come obiettivo quello di promuovere nelle scuole la conoscenza del territorio attraverso la comprensione del sistema di scolo delle acque piovane, la loro raccolta, ma anche il funzionamento della falda acquifera, delle reti irrigue, la cura dei corsi d’acqua e, infine, il rapporto con gli ecosistemi fluviali. Lezioni in aula che adesso, finalmente, si concludono con tanti appuntamenti all’aperto volti alla pulizia delle spiagge, delle pinete e dei corsi d’acqua del Comprensorio.

Prima di andare in spiaggia e rimboccarsi le maniche, l’ingegnere dell’ufficio ambiente Nicola Conti ha presentato il Consorzio ai ragazzi, spiegando loro, sono le attività principali dell’Ente: "Il Consorzio ha due obiettivi principali – ha detto – il primo è quello di mantenere in efficienza i corsi d’acqua garantendo il normale passaggio dell’acqua ed evitando così esondazioni. La zona della Versilia è sotto il livello del mare, quindi l’Ente ha anche un altro compito molto importante: gestire le pompe che sollevano l’acqua dalle zone depresse per immetterla in canali arginati attraverso i quali giunge poi fino al mare".

Red.Via.